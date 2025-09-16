Ultime News

16 Set 2025 Giornata Nazionale contro la SLA
Il Comune si colora di verde
16 Set 2025 Rifiuti: da Aem a Lgh ad Aprica
Tutti i nodi in Vigilanza
16 Set 2025 Sanità, Piloni: "Il Nuovo Robbiani
ha bisogno di risposte"
16 Set 2025 Dote scuola: dal 23 settembre
presentazione delle domande
16 Set 2025 "Scatti di Luce”: due serate
tra fotografia e solidarietà
Lavoro. Le offerte della settimana
Il 25 settembre recruiting day

183 offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, questa settimana, visionabili sul sito https://www.provincia.cremona.it/cpi/

Inoltre il 25 settembre ci sarà un Recruiting Day presso il Centro per l’Impiego di Cremona organizzato insieme a Adecco per l’inserimento di personale presso Arvedi Tubi Acciai. In particolare si cercano: Operai di produzione e Manutentori elettrici sia junior che senior.

Per partecipare alle selezioni, è necessario candidarsi inviando il proprio CV a: onsite.cremona@adecco.it oppure a preselezione.cremona@provincia.cremona.it indicando nell’oggetto “Recruiting Day”.

Pubblicate anche le Altre Opportunità, all’indirizzo: https://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php

