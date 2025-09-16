Presentati martedì mattina i nove nuovi agenti di polizia locale di Cremona, assunti a seguito del concorso svoltosi nei mesi scorsi. Nelle prossime settimane sarà avviata una procedura di mobilità per portare a 10 il numero degli assunti, come previsto in origine.

A dare loro un caloroso benvenuto è stato il sindaco, Andrea Virgilio, che si è recato al comando di piazza della Libertà, affiancato dall’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Santo Canale, dal comandante Luca Iubini e dalla vice comandante, Sonia Bernardi.

Un risultato atteso che risponde alle esigenze di servizio e previste nel piano di fabbisogno delle assunzioni, che sarà completato da un percorso formativo di Regione Lombardia che si terrà a partire dalla fine del mese di settembre proprio a Cremona, divenendo così polo formativo di riferimento per tutto il territorio.

Un innesto che denota una scelta politica importante, come ha spiegato Virgilio, “anche per rispondere alle situazioni che in questi mesi hanno creato problemi alla città. Nove agenti in più che entrano in servizio significa più prossimità, più presenza sul territorio e più vicinanza al cittadino”.

Del resto, ha evidenziato il sindaco, “il ruolo della Polizia Locale è cambiato negli anni e certamente oggi è più articolato e complesso: gli agenti collaborano con le Forze dell’ordine in tema di sicurezza, partecipano a progetti nelle scuole per promuovere l’educazione civica e la sicurezza stradale, operano come punto di riferimento nei quartieri per prevenire il degrado e rafforzare il senso di comunità, e collaborano attivamente con i residenti per rispondere in modo più diretto e umano alle esigenze dei singoli cittadini”.

Per questo, secondo il primo cittadino, “diventa fondamentale poter contare su un organico che risponda, anche nei numeri, alle reali esigenze della città. Il Comune sta facendo la sua parte e come amministrazione comunale continueremo a investire nella polizia locale per rafforzarne il ruolo e garantirne una presenza sempre più costante sul territorio”.

Questo nuovo innesto si va infatti ad aggiungere ai finanziamenti già disposti dall’amministrazione per il potenziamento della centrale operativa e delle tecnologie a supporto del lavoro della Polizia Locale, tra cui le nuove telecamere.

Per migliorare ulteriormente il lavoro degli agenti, e come previsto dalla modifica delle disposizioni dei regolamenti comunali in merito alle assunzioni di personale, “la commissione di concorso è stata integrata da una figura professionale di psicologa particolarmente esperta nel sondare l’attitudine dei candidati alle capacità relazionali e ad un impostazione di un dialogo autorevole ma non autoritario con il cittadino” ha spiegato Iubini. Una procedura che consente di avere agenti sempre più performanti e capaci di entrare in relazione con le persone.

Il Comandante ha altresì ringraziato per l’investimento che l’Amministrazione ha scelto di fare su questo fronte, sottolineando al contempo lo sforzo della Polizia Locale di Cremona di essere sempre più aperta alle sfide in termini di innovazione, valutando come l’AI, ad esempio, possa dare un aiuto all’attività svolta tenendo conto che su alcuni sistemi operativi in dotazione è già presente.

“Il potenziamento dell’organico rimane una delle priorità di questa Amministrazione” ha concluso l’assessore Canale. “Solo avendo a disposizione un organico confacente è possibile garantire ai cittadini servizi adeguati tutelando allo stesso tempo le condizioni di lavoro degli agenti”.

“Siamo orgogliosi di questo incarico, che abbiamo scelto perché vogliamo essere vicini al cittadino” ha dichiarato uno dei nuovi assunti, Alessio Pascale, facendosi portavoce del gruppo. “Ci aspetta un lavoro intenso e di grande responsabilità, a contatto con le persone, che vogliamo svolgere al meglio delle nostre capacità. In questo primo mese abbiamo potuto appurare quanto sia difficile questo lavoro e quanto sia importante il ruolo che abbiamo”.

