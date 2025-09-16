Regione Lombardia ha lanciato un concorso creativo rivolto agli studenti, per stimolare idee e progetti di sensibilizzazione sui rischi legati al fumo di tabacco e al consumo eccessivo di alcolici (binge drinking). L’iniziativa, promossa in collaborazione con le Ats e con la Fondazione Milano-Cortina 2026, mira a rendere i giovani veri protagonisti della prevenzione e della promozione di stili di vita salutari.

Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie, e dei Centri di Formazione Professionale (Cfp e IeFP) con sede in Lombardia potranno elaborare progetti creativi per sensibilizzare i propri coetanei sui rischi del fumo di tabacco nelle sue diverse forme e del binge drinking (con riferimento anche alla prevenzione di incidenti stradali) e mostrare i benefici dell’attività fisica e del movimento, sfruttando le potenzialità rappresentate dall’evento delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Le idee progettuali dovranno tradursi in attività concrete da realizzare durante il periodo olimpico e potranno assumere diverse forme: elaborati audiovisivi (video, contenuti social), grafici (fumetti, illustrazioni, murales), scritti (racconti, testi teatrali), musicali (canzoni, composizioni) o altre modalità espressive.

Ogni scuola potrà presentare più progetti, mentre ciascun ragazzo potrà partecipare a un solo gruppo. Saranno valorizzate in particolare le iniziative capaci di coinvolgere in modo diretto il target di riferimento (11-14 anni per la secondaria di primo grado, 14-19 per la secondaria di secondo grado e CFP/IeFP).

I progetti dovranno essere caricati sul portale di Regione Lombardia entro le ore 12 del 20 ottobre 2025. Seguirà una valutazione in due fasi: eventi territoriali di semifinale, organizzati da ciascuna Ats lombarda, e una finale regionale a gennaio 2026. I lavori saranno giudicati in base a creatività, originalità, efficacia comunicativa e capacità di coinvolgere i pari.

Agli autori dei progetti classificati ai primi tre posti in ciascuna semifinale territoriale e nella finale regionale saranno assegnati premi. Per ulteriori informazioni e per consultare l’avviso completo con tutti i dettagli di partecipazione è possibile consultare il seguente link di Regione Lombardia https://tinyurl.com/2pzywndw (oppure https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/concorsi/download/8a5aa291978562d1019788b9a40c004d?fileName=Avviso%20Pubblico.pdf).

