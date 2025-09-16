Insieme a due complici, avrebbe commesso un furto in un supermercato di Castelleone, a metà agosto: è finito così nei guai un uomo di 33 anni, residente in provincia di Verona, denunciato dai Carabinieri per furto aggravato.

Secondo quanto aveva denunciato il responsabile della sicurezza, i tre uomini erano arrivati in auto nel parcheggio del negozio. Due di loro erano entrati nell’esercizio commerciale ed erano usciti dopo avere acquistato merce per pochi euro, mentre il terzo era riuscito ad accedere al magazzino del punto vendita.

Qui era stato raggiunto dai primi due che avevano fatto il giro dall’esterno e insieme si erano impossessati di vari prodotti alimentari, per un valore complessivo che era stato quantificato in oltre 3.300 euro, che erano stati caricarti su alcuni carrelli e portati fuori dal magazzino.

L’azione dei tre era stata ricostruita dall’esame delle riprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza. I militari sono riusciti a leggere la targa dell’auto utilizzata per la fuga, risultata appunto di proprietà del 33enne.

Una volta acquisita la sua foto e confrontata con le immagini riprese nel supermercato, i Carabinieri di Castelleone hanno quindi verificato che il proprietario era proprio uno dei tre uomini che avrebbero commesso il furto. Nel mentre continuano le indagini per identificare i complici.

