“Il Nuovo Robbiani di Soresina ha bisogno di risposte, a partire dalla necessità di concludere la fase di sperimentazione e riconoscere formalmente e definitivamente il plesso come presidio ospedaliero fondamentale per tutto il territorio soresinese, con il conseguente adeguamento del budget”. A dirlo è il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni.

È una richiesta che ho più volte portato in Regione senza, ad oggi, aver ottenuto il risultato” continua il consigliere. “Insieme alla Casa e all’Ospedale di Comunità che saranno realizzati a Soresina, se vogliamo davvero potenziare l’offerta sanitaria di questo territorio, dobbiamo convogliare impegno e attenzione sul Nuovo Robbiani.

Parliamo di un presidio sanitario inaugurato nel 2013 e dal 2016 oggetto di una sperimentazione che è ormai urgente portare a termine, rivedendo il budget per soddisfare davvero le esigenze del territorio. Ho visto positivamente la visita del collega Riccardo Vitari alla struttura e mi auguro possa essere un segnale di attenzione che aiuti a concretizzare quanto chiediamo da tempo: il riconoscimento di un budget adeguato alle necessità del servizio e del ruolo che ha il Robbiani”.

“Sarà utile, a tal proposito, riprendere la questione con la direzione dell’Asst di Cremona e la direzione generale Welfare di Regione Lombardia” conclude Piloni.

