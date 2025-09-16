In occasione della Settimana Europea della Mobilità 2024 – dal 16 al 22 settembre – è possibile acquistare uno speciale biglietto giornaliero che permetterà di viaggiare nella giornata di domenica 21 settembre, su tutte le corse del servizio di trasporto pubblico locale gestite da Arriva Italia (esclusi i servizi aeroportuali e commerciali).

Il biglietto Mobilità senza confini sarà disponibile nei territori di Brescia, Bergamo, Lecco, Cremona e Torino. È già acquistabile esclusivamente tramite l’app Arriva MyPay e andrà convalidato a bordo.

Arriva Italia, nell’ambito delle numerose iniziative previste per la Settimana Europea della Mobilità 2025, aderisce anche a Vieni al lavoro senza auto, l’iniziativa del Comune di Brescia per incentivare – grazie a un concorso a premi – gli spostamenti casa-lavoro con mezzi alternativi all’auto privata. I lavoratori che aderiranno potranno aggiudicarsi premi quali biciclette e buoni acquisto.

La Settimana Europea della Mobilità, il cui tema quest’anno è Mobilità per tutti, è stata istituita nel 2002 e vuole essere una piattaforma di cambiamento e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della mobilità green, promuovendo il cambiamento a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e smart.

“Il tema scelto per il 2025, Mobilità per tutti, riflette pienamente la nostra missione in Arriva: connettere persone e comunità in modo sicuro, affidabile e sostenibile. Parlare di mobilità per tutti significa garantire a ciascuno l’accesso a soluzioni di trasporto efficienti e inclusive” dichiara Angelo Costa, amministratore delegato di Arriva Italia. “Questo sforzo è particolarmente evidente data la natura dei nostri servizi nel Nord Italia (quasi totalmente extraurbani): località spesso montuose e più isolate rispetto ai grandi centri urbani. Connettere questi territori, dando la possibilità alle persone di raggiungere i luoghi di lavoro, le scuole e i servizi sanitari, è una sfida ambiziosa, ma rappresenta anche una grande opportunità per costruire un futuro più equo e sostenibile per tutti”.

