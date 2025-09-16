L’inserimento dell’area di via Orti Romani tra le zone del daspo urbano di Cremona, dove possono essere presi provvedimenti più severi da parte delle forze dell’ordine per episodi di degrado e distrubo della quiete pubblica, non sembra aver sortito l’effetto sperato, secondo quanto risulta alla Lega, che attraverso la consiguera Jane Alquati ha presentato in Consiglio Comunale una nuova interrogazione a risposta orale per chiedere chiarimenti e azioni concrete su quella zona, in particolare i giardini del quartiere.

Da mesi i residenti denunciano episodi di spaccio, insicurezza, incuria e accumulo di rifiuti. Una situazione che, nonostante l’ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio comunale nel luglio 2024, non ha ancora trovato soluzioni tangibili.

“È inaccettabile – dichiara il consigliere Jane Alquati – che a distanza di oltre un anno dall’impegno votato dal Consiglio i cittadini debbano continuare a vivere in un contesto segnato da degrado e insicurezza. Chiediamo di sapere quali azioni siano state intraprese finora, se siano stati potenziati i controlli della Polizia Locale, quali interventi di riqualificazione urbana e manutenzione del verde siano previsti e, soprattutto, in quali tempi”.

La Lega chiede inoltre che l’Amministrazione coinvolga in maniera strutturata i residenti e le associazioni del quartiere nella progettazione degli interventi, per ridare finalmente decoro, sicurezza e vivibilità a un’area che rappresenta un nodo importante della città.

