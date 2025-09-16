Via Orti Romani, la Lega: "Il degrado
c'è ancora". Nuova interrogazione
L’inserimento dell’area di via Orti Romani tra le zone del daspo urbano di Cremona, dove possono essere presi provvedimenti più severi da parte delle forze dell’ordine per episodi di degrado e distrubo della quiete pubblica, non sembra aver sortito l’effetto sperato, secondo quanto risulta alla Lega, che attraverso la consiguera Jane Alquati ha presentato in Consiglio Comunale una nuova interrogazione a risposta orale per chiedere chiarimenti e azioni concrete su quella zona, in particolare i giardini del quartiere.
Da mesi i residenti denunciano episodi di spaccio, insicurezza, incuria e accumulo di rifiuti. Una situazione che, nonostante l’ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio comunale nel luglio 2024, non ha ancora trovato soluzioni tangibili.
“È inaccettabile – dichiara il consigliere Jane Alquati – che a distanza di oltre un anno dall’impegno votato dal Consiglio i cittadini debbano continuare a vivere in un contesto segnato da degrado e insicurezza. Chiediamo di sapere quali azioni siano state intraprese finora, se siano stati potenziati i controlli della Polizia Locale, quali interventi di riqualificazione urbana e manutenzione del verde siano previsti e, soprattutto, in quali tempi”.
La Lega chiede inoltre che l’Amministrazione coinvolga in maniera strutturata i residenti e le associazioni del quartiere nella progettazione degli interventi, per ridare finalmente decoro, sicurezza e vivibilità a un’area che rappresenta un nodo importante della città.