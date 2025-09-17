Fondazione Sospiro ha adottato un regolamento per le nuove assunzioni con un “Bonus di benvenuto” che prevede l’erogazione di un cospicuo incentivo economico straordinario di 5.000 euro per ogni nuovo professionista socio-sanitario assunto all’interno del Dipartimento delle Disabilità.

L’iniziativa riguarda l’assunzione di 25 nuove figure professionali così suddivise: 15 Operatori Socio-Sanitari (OSS) 10 Ausiliari Socio-Assistenziali (ASA).

Il Bonus sarà corrisposto dopo 60 giorni di lavoro effettivo e subordinato all’impegno del lavoratore a prestare servizio presso la struttura per un periodo minimo di 36 mesi, come riconoscimento tangibile della scelta di unirsi alla Fondazione.

“Un gesto concreto, coraggioso ed innovativo, unico sul nostro territorio, per premiare ed accogliere chi sceglierà di intraprendere una carriera nel segno della cura, e dell’impegno sociale, all’interno di un contesto lavorativo multidisciplinare, altamente qualificato e orientato alla crescita personale e professionale. Un investimento concreto nella qualità della vita e nel benessere dei propri nuovi collaboratori. Un investimento per attrarre professionalità e passione”, dichiara il Direttore Generale Fabio Bertusi.

Un nuovo capitolo si apre nella lunga (oltre 125 anni di storia) e illustre storia della Fondazione Sospiro, oggi punto di riferimento nazionale e internazionale per l’assistenza e il trattamento delle persone più fragili, con la consapevolezza che il valore di un’organizzazione risiede prima di tutto nelle persone che la compongono.

I professionisti selezionati entreranno a far parte di uno staff integrato, lavorando fianco a fianco con medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti ed educatori. Un ambiente dinamico e sinergico, dove ogni figura contribuisce a garantire un approccio personalizzato ai bisogni delle persone con disabilità.

Per informazioni sulle modalità di candidatura è possibile consultare il sito ufficiale: www.fondazionesospiro.it oppure inviare una mail a: alberto.zagni@fondazionesospiro.it, telefono: 0372 620392.

© Riproduzione riservata