Si terranno venerdì alle 15,30 nella chiesa di Pieve San Giacomo i funerali di Elisa Valsecchi, 42enne deceduta nel pomeriggio di ieri.

La donna, originaria di Sospiro, era molto nota e amata per il suo carattere aperto, solare e sempre disponibile. Una decina di giorni fa si era sentita male: trasportata d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Cremona, era stata ricoverata in terapia intensiva; prima una risalita, con una situazione che pareva volgere verso il meglio, poi un ultimo tracollo che non le ha lasciato scampo.

Elisa, classe 1982, era parrucchiera nel vicino paese di Cella Dati, nel salone in cui lavorava da quando aveva 14 anni: amava il suo mestiere e stare con la gente. Da alcuni anni si era trasferita insieme alla figlia Asia, di soli 12 anni, a Pieve San Giacomo.

Prima di andarsene, l’ultimo, estremo gesto di generosità, con il consenso da parte di Elisa di donare gli organi.

Una notizia che ha travolto entrambe le comunità, quella natale e quella che l’aveva accolta, come dimostrato anche dall’ondata di messaggio di ricordo e affetto sui social, verso di lei e verso la mamma Celestina, il papà Roberto e la sorella Sara.

Ora, per i tanti parenti e amici rimane solo il vuoto, prima dell’ultimo saluto nel pomeriggio di venerdì.

