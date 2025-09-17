Dopo gli interventi di asfaltatura che, tra i mesi di giugno e luglio, hanno interessato diverse vie cittadine caratterizzate da un consistente flusso veicolare, e dopo la messa in sicurezza di alcune strade, da giovedì 18 settembre iniziano i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di marciapiede.

Gli interventi, per una durata di circa due mesi, saranno realizzati in particolare nelle vie Mantova, Buoso da Dovara, Dosso, Novati, Dante e nei viali Cambonino e Trento e Trieste.

In alcuni casi è prevista la demolizione del marciapiede esistente, la ricostruzione del massetto in calcestruzzo e del tappeto d’usura, in altri casi è previsto solo il rifacimento del manto d’usura. Il costo complessivo dei lavori, che vengono eseguiti da Aem per conto del Comune, ammonta a 116mila euro.

Inoltre, in questi giorni sono in corso interventi di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti di marciapiede in zona Castello, nel quartiere 9 (Giordano – Cadore) e 10 (Po).

Da segnalare infine che, da maggio a luglio, sotto il controllo e il monitoraggio dei tecnici comunali e di Aem, è stato rifatto il manto stradale laddove sono stati eseguiti lavori che riguardano i sottoservizi o altro.

