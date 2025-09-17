Dal 3 al 5 ottobre Cremona ospiterà una nuova edizione della Festa del Salame, e quest’anno il gusto sarà protagonista non solo attraverso sapori autentici, ma anche grazie a una serie di appuntamenti imperdibili firmati da alcuni dei principali attori del settore.

Si comincia con Negroni, storico marchio simbolo della salumeria italiana, che guiderà il pubblico in un percorso a tappe. Si parte con il Negronetto Snack, una proposta pensata per chi ama il gusto intenso del salame in formato tascabile, comoda ma comunque ricca di carattere.

A seguire, sarà il turno del Salame Cremona Igp, vero vanto del territorio, che racchiude in sé secoli di saperi norcini e sapori riconoscibili. E infine, riflettori puntati sul Salame Milano, salume dalla macinatura finissima, gusto deciso e raffinato, realizzato secondo la storica ricetta milanese. Le degustazioni proseguiranno con l’azienda Ca’ dell’Ora, sponsor della manifestazione, che proporrà una selezione di due salami realizzati con cura e passione, combinando l’esperienza artigianale con l’attenzione alla qualità delle materie prime.

Non mancheranno momenti di approfondimento, come quello a cura di La.Bu.Nat, azienda che dal 1981 lavora con il budello naturale, un elemento spesso poco conosciuto ma fondamentale in quanto “garantisce traspirabilità, protegge i salumi durante la stagionatura e contribuisce allo sviluppo di profumi, aromi e colore, tutti segni di genuinità e autenticità”.

La Festa del Salame sarà anche il palcoscenico ideale per una serie di rassegne capaci di incuriosire anche i palati più esperti. Insoliti Salami è il ciclo dedicato agli insaccati fuori dagli schemi, come il salame di bufalo dell’Azienda Agricola Il Girasole, una realtà emiliana specializzata nella produzione di carne e salumi lavorati secondo metodi artigianali e tradizionali.

Sarà poi la volta di Pane, Salame e Mostarda, che porterà in scena panini gourmet, ideati dagli studenti dell’Istituto Einaudi, in cui tre tipologie di pane prodotto dal Gruppo Panificatori Assipan incontrano salami selezionati e mostarde cremonesi, in un perfetto equilibrio tra sapori genuini e contaminazioni innovative. Segue Vino e Salame in Viaggio che condurrà i partecipanti in un tour ideale d’Italia, con tappe enogastronomiche dedicate a salumi e vini regionali: la prima farà sosta in Piemonte, nella regione dell’Astigiano, con salame crudo di maiale nero e Freisa, un rosso fermo e profumato, raccontati direttamente dai produttori.

E ancora, protagonista la Lombardia rappresentata dal salame dell’Azienda Butti che verrà servito con un vino tipico del lecchese e chiuderà la Sardegna con un viaggio sensoriale, guidato da Enrico Meloni, in cui i partecipanti avranno l’occasione di scoprire gli abbinamenti perfetto tra il salame dell’Azienda Gennargentu e il vino Cannonau.

Nel programma non mancano sorprese “one shot” pensate per stupire. Dal salame al gin, proposto da Tastafood in abbinamento al Gin Bugin, per un’esperienza intensa e raffinata, fino ai macarons salati al salame cremonese della Pasticceria Biancaneve, dove la pasticceria tradizionale si trasforma in un gioco di sapori inediti. Ci sarà spazio anche per lo storytelling: Antica Corte Pallavicina, realtà storica guidata dalla famiglia Spigaroli, porterà il pubblico in un viaggio tra memoria, gusto e sapere contadino.

Infine, per chi ama i sapori forti, l’appuntamento A tutta ’Nduja sarà una celebrazione del noto insaccato calabrese, protagonista di diverse preparazioni pensate per esaltare la sua anima piccante.

La manifestazione è promossa da Confcommercio Provincia di Cremona, Confartigianato Imprese Cremona e Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e vanta il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Cremona, Confartigianato Imprese Alimentazione, Confartigianato Imprese Lombardia, Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia. È organizzata da Sgp Grandi Eventi in partnership con Assipan e in collaborazione con Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi”, Villaggio della Mostarda e Fipe.

