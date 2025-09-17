Aria di novità nella prossima edizione della Festa del Torrone, l’evento che in assoluto richiama più visitatori in città. L’appuntamento quest’anno è da sabato 8 a domenica 16 novembre e le anticipazioni dalla pagina web della manifestazione, organizzata da SGP Grandi Eventi, parlano di “un’edizione strepitosa che porterà tra le vie del centro storico della città tante novità”, senza far mancare gli appuntamenti collaudati, come le maxi costruzioni di Torrone, il Torrone d’Oro, la Rievocazione Storica del Matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza e lo spettacolo finale che da sempre accompagnano la festa.

Si annunciano molte sorprese e questo potrebbe significare anche la necessità di ulteriori spazi per gli eventi, che nelle ultime edizioni hanno avuto luogo principalmente in piazza Roma e Piazza del Comune. Sarebbe questo il motivo per cui circola tra i commercianti l’ipotesi di un possibile spostamento dei banchi del mercato ambulante in viale Po e non più in corso Vittorio Emanuele II, nei tre giorni di convivenza con la festa.

Di questi aspetti logistici si parlerà nella riunione della Commissione commercio su area pubblica fissata in Comune il prossimo 25 settembre, alla presenza dei tecnici comunali e dei rappresentanti delle categorie economiche.

Tutto quindi è ancora da decidere, ma la voce sta iniziando a girare tra i commercianti e a creare preoccupazione, così come avvenuto in diverse altre occasioni in passato. Nel 2013 ad esempio, l’ultimo sabato di festa vide lo spostamento dei banchi proprio lungo l’asta di viale Po, tra piazza Cadorna e via Serio, con gli alimentari in via della Ceramica. Soluzione che poi venne abbandonata a favore del più centrale corso Vittorio Emanuele.

