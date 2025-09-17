Il Generale di Divisione Paolo Compagnone, Comandante Regionale della Guardia di Finanza della Lombardia, si è recato in visita alle Fiamme Gialle cremonesi.

L’Alto Ufficiale, appena giunto a Cremona, ha incontrato il Prefetto, il Procuratore della Repubblica ed i Vertici delle altre Forze di Polizia, intrattenendosi in un clima di cordialità e di collaborazione istituzionale e ricevendo attestazioni di unanime apprezzamento per l’operato dei Finanzieri cremonesi.

Il Comandante Regionale è giunto poi presso la caserma “Dino Campagnoli”, sede del Comando Provinciale dove, dopo essere stato accolto con gli onori di rito e ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Massimo Dell’Anna, ha incontrato gli Ufficiali, una rappresentanza del Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, in forza ai Reparti cremonesi, i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale, nonché una delegazione della Sezione di Cremona dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Successivamente il Comandante Provinciale ha tenuto un briefing, nel cui ambito sono stati illustrati gli aspetti più salienti, in materia di Operazioni, Personale e Logistica. Sono state affrontate, altresì, alcune tematiche, afferenti alle principali caratteristiche della realtà socio-economica della Provincia cremonese, nonché condivise talune linee di azione operative dei Reparti, costantemente orientate alla tutela dell’economia legale ed al contrasto ad ogni forma di illecito, con particolare attenzione rivolta all’individuazione delle frodi fiscali e alle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata.

Al termine della visita, il Comandante Regionale ha indirizzato parole di apprezzamento per la professionalità e il costante impegno profuso dalle Fiamme Gialle cremonesi, esortandole ad una sempre più incisiva azione operativa, in tutti i settori di servizio che caratterizzano la missione istituzionale del Corpo.

