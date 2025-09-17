Riparte giovedi 18 settembre la nuova stagione del magazine dedicato alla scoperta delle bellezze del nostro territorio.

“I gioielli sotto casa”, il programma televisivo condotto da Piero Brazzale, torna in onda su CR1 – Canale 19 con una nuova stagione ricca di emozioni, paesaggi e racconti. L’appuntamento è come sempre fisso: ogni giovedì alle 20:30, per un viaggio che, tappa dopo tappa, ci porterà a conoscere luoghi affascinanti, spesso poco noti, ma vicinissimi a noi.

Il format, ormai amatissimo dal pubblico, mantiene la sua missione: valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico delle regioni del Nord Italia. Quest’anno l’itinerario toccherà Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino, offrendo spunti di viaggio e curiosità per riscoprire le meraviglie che abbiamo a portata di mano.

Il nuovo percorso inizierà da Iseo, per poi proseguire nelle prime puntate con tappe a Brescia, sul Lago di Garda e sul suggestivo Lago di Como. Attraverso la guida appassionata di Piero Brazzale, i telespettatori potranno vivere ogni volta un’esperienza diversa, tra storia, natura e tradizioni locali.

“I gioielli sotto casa” si conferma quindi non solo un programma televisivo, ma un vero e proprio invito a guardare con occhi nuovi le ricchezze del nostro territorio.

