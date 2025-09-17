Continuano gli appuntamenti della Settimana della Mobilità, con la Fiab che ieri ha allestito una “catena di bici” in via Palestro, lungo la striscia gialla della ciclabile. Via Palestro è la strada delle scuole superiori per antonomasia, che da sempre vede un intenso traffico veicolare. 25 le persone intervenute con le biciclette per rendere evidenti i problemi legati alla commistione tra le due ruote e i veicoli nelle ore di ingresso alle scuole. Presente anche la Polizia locale alla quale è stato fatto notare come il divieto di ingresso da via Ugolani Dati in orario di entrata scuola, venga costantemente ignorato.

