Ambiente
In via Palestro la "catena di bici"
della Fiab. Tante auto irregolari
Continuano gli appuntamenti della Settimana della Mobilità, con la Fiab che ieri ha allestito una “catena di bici” in via Palestro, lungo la striscia gialla della ciclabile. Via Palestro è la strada delle scuole superiori per antonomasia, che da sempre vede un intenso traffico veicolare. 25 le persone intervenute con le biciclette per rendere evidenti i problemi legati alla commistione tra le due ruote e i veicoli nelle ore di ingresso alle scuole. Presente anche la Polizia locale alla quale è stato fatto notare come il divieto di ingresso da via Ugolani Dati in orario di entrata scuola, venga costantemente ignorato.
