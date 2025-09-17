I Carabinieri della Stazione di Casalbuttano, nel pomeriggio del 16 settembre, hanno denunciato un uomo di 43 anni, pregiudicato e sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, ritenuto responsabile di oltraggio a pubblico ufficiale.

I militari si erano presentati presso l’abitazione dell’uomo per notificargli una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla compagna convivente nei confronti della quale avrebbe commesso, in più circostanze, di maltrattamenti e lesioni personali. Il mese scorso la donna aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri a seguito dell’ultima aggressione ed era stata collocata in una struttura protetta.

Al momento della notifica però l’uomo, in stato di alterazione, ha aggredito verbalmente i militari, prima offendendoli ed ingiuriandoli, poi strappando tutta la documentazione relativa alla misura cautelare notificata per poi gettarla in strada, peraltro alla presenza di altri cittadini.

Per questo motivo, al termine degli accertamenti, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale.

