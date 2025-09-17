Una lite tra automobilisti si trasforma in violenza: l’episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì, a Gadesco Pieve Delmona, in via Piave, poco dopo le 10.

In realtà i problemi sono iniziati poco prima, in località San LitMarino, quando il furgone di un corriere, condotto da un ragazzo di 24 anni, avrebbe tagliato la strada a un auto. Il conducente di quest’ultima, un 44enne, l’avrebbe quindi seguito fino a Gadesco.

Ne è nata una discussione, che è però poi degenerata. Il 24enne avrebbe infatti colpito a pugni in testa il contendente. Poco dopo è intervenuto il fratello di quest’ultimo, un uomo di 49 anni, colpito pure lui con pugni in testa.

Nel mentre alcuni residenti hanno allertato il 112, e in poco tempo sono arrivati i Carabinieri di Ostiano e l’ambulanza. Il 49enne ha rifiutato le cure, mentre il 44enne è stato trasportato in ospedale in codice verde, per essere medicato. lb

© Riproduzione riservata