Sabato 20 settembre dalle ore 10 alle 18, il Parco delle Colonie Padane di Cremona ospita il Festival della Salute, dedicato alla prevenzione, al benessere del corpo e della mente.

L’evento è organizzato e promosso dall’ASST di Cremona, in collaborazione con ATS Val Padana Comune di Cremona e Provincia di Cremona e propone appuntamenti che riguardano la quotidianità di tutte le persone, come l’alimentazione, l’attività fisica, la salute mentale e il lavoro. Una giornata dedicata a chiunque desidera ascoltare, sperimentare e condividere. L’ingresso è libero e gratuito.

SCARICA QUI IL PDF DEL PROGRAMMA

Alle ore 10 si inizia con la cerimonia di apertura alla quale prenderanno parte il sindaco di Cremona Andrea Virgilio, il presidente della Provincia Roberto Mariani, il direttore generale dell’Asst di Cremona Ezio Belleri,Il direttore generale dell’ATS Val Padana Stefano Manfredi e il direttore sanitario del Gruppo Gamma Franco Spinogatti.

All’interno dello “Spazio Bla Bla. Quattro chiacchiere con gli esperti” (10.45 alle 17) diversi ospiti e giornalisti dialogheranno su alcuni temi centrali come la relazione fra persone nei quartieri e nei comuni di provincia, la casa di comunità e i servizi di prossimità; ricerca, famiglia e volontariato attivo secondo la filosofia One Health, tutto è connesso. E ancora: come star bene al lavoro, l’integrazione socio sanitaria attraverso lo sguardo di specialisti, medici di famiglia e pediatri, l’alimentazione intelligente e le quali politiche sociali e sanitarie sono davvero a favore dei giovani.

Una sezione del Festival è dedicata ad ambiente, ecologia e sostenibilità con tantissime possibilità di gioco e movimento per le persone di tutte le età. In particolare, i bambini potranno fare giardinaggio, cucinare, imparare a riciclare, passeggiare con i nonni nel parco e ascoltare fiabe sotto gli alberi.

Il programma prevede altre tre sezioni: «Mangio sano», «Pensieri leggeri» e «Corpo libero». Decine di iniziative che spaziano dalla dimostrazione dell’attività fisica adattata (AFA) a «un Po’ di bici», dall’ambulanza dei pupazzi al mio amico a quattro zampe. Sarà possibile partecipare alla dimostrazione delle tecniche di primo soccorso e ricevere informazioni sulla relazione mamma bambino nei primi giorni di vita. Infine, nell’area «a TU per TU», mille incontri con il mondo del volontariato e gli specialisti. Screening per le malattie sessualmente trasmissibili e indicazioni sulla prevenzione delle patologie renali.

La prima edizione del Festival della Salute rappresenta un modo insolito di promuovere la salute e il benessere individuale e collettivo, attraverso la condivisione di saperi e competenze con i cittadini rispetto a stili di vita sani. «Puntare sulla prevenzione significa farlo insieme: medici di famiglia, specialisti, cure domiciliari, terzo settore, volontariato e persone comuni» – spiega Belleri.

«Il Festival, infatti, coinvolge moltissimi servizi e operatori e li mette in connessione. Nonostante le note difficoltà che il sistema sanitario si trova a fronteggiare, come l’invecchiamento della popolazione, la carenza dei medici e la gestione dei tempi di attesa, questa iniziativa mostra diverse realtà sanitarie e socio sanitarie, tutte molto attive e presenti sul territorio: un valore da alimentare e preservare per l’intera comunità» – aggiunge Belleri. «Ringrazio tutte le persone che con impegno e passione hanno reso possibile la realizzazione del Festival della Salute; le istituzioni, gli ordini delle professioni sanitarie e tanti partner che hanno sostenuto l’iniziativa. Il 4 ottobre si replica a Casalmaggiore in Piazza Garibaldi e nel Parco Po».

«Abbiamo scelto di andare sul territorio e incontrare tutta la comunità – sottolinea Giorgio Scivoletto, direttore socio sanitario dell’ASST di Cremona – perché i servizi che eroghiamo appartengono alla comunità stessa. Questa prima edizione del Festival ha tre punti di forza: promuovere la salute, creare socializzazione e fare vera comunità. Esserci significa fare esperienza diretta di cosa vuol dire fare prevenzione, attraverso le attività proposte».

«Il Festival della salute sarà una giornata all’insegna della natura, delle persone, dello sport, dell’alimentazione: ovvero di tutto ciò che possiamo fare per prenderci cura di noi stessi», afferma Michela Marieschi, Referente dell’iniziativa e del Servzio Prevenzione e promozione della salute dell’ASST di Cremona. Dal Pedibus dei nonni alle passeggiate naturalistiche lungo il fiume, dagli spazi dedicati al cibo sano, con degustazioni, laboratori e aperitivi “benessere” a iniziative dedicate alla salute mentale con le Happy news e la scrittura Creativa. «Insomma, si viene al Festival per stare bene», conclude Marieschi.

