È iniziata la posa delle nuove poltroncine del Teatro Ponchielli. In pochi giorni i lavori saranno conclusi, giusto in tempo per l’inaugurazione della stagione lirica con la prima della Carmen, in programma il 3 ottobre.

Le vecchie poltroncine, risalenti alla ristrutturazione del teatro negli anni ’80, mostravano ormai i segni dell’usura ed era quindi necessario procedere con la sostituzione. I nuovi modelli, molto simili nell’aspetto e nel colore, sono stati scelti per mantenere l’armonia estetica della sala, ma rispondono ai requisiti tecnici più attuali: certificazioni ignifughe, maggiore accessibilità per le persone con disabilità e più comfort per il pubblico.

Sono stati sostituiti anche gli appoggiagomiti dei palchi, mentre per le seggiole dei palchi l’intervento è previsto per il prossimo anno.

Per sostenere il progetto, il Teatro Ponchielli aveva lanciato nei mesi scorsi la campagna di raccolta fondi La bellezza si rinnova, finalizzata proprio alla sostituzione delle poltrone di platea e palchi.

