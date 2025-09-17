Ultime News

Psg-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L’Atalanta debutta nella nuova edizione di Champions League. Oggi, mercoledì 16 settembre, la squadra bergamasca sfida il Paris Saint-Germain, campione in carica dopo il trionfo contro l’Inter nella finale della scorsa stagione, al Parco dei Principi di Parigi nella prima giornata della massima competizione europea.  

La squadra di Juric è reduce dalla vittoria di campionato, la prima della nuova stagione, contro il Lecce, battuto 4-1 in casa. Quella di Luis Enrique invece ha superato il Lens 2-0 nell’ultima giornata di Ligue 1 ed è in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti. 

 

La sfida tra Paris Saint-Germain e Atalanta è in programma oggi, mercoledì 17 settembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Psg (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Barcola. All. Luis Enrique 

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Juric 

 

Paris Saint-Germain-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

