I Carabinieri della Stazione di Sospiro hanno denunciato un uomo di 25 anni, ritenuto responsabile del furto in abitazione di una bicicletta.

La vittima, un uomo di Bonemerse, aveva denunciato il furto pochi giorni fa, dopo essersi reso conto che la sua bici, che solitamente era parcheggiata nell’androne d’ingresso del suo condominio, era sparita. Il portone era aperto, a causa di un malfunzionamento che ne impediva la chiusura.

Dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nel palazzo, l’uomo ha visto in diretta il furto, riconoscendo il presunto responsabile. Si è quindi recato a casa del ladro, dove ha trovato la sua bici.

I militari hanno acquisito ed esaminato le immagini sia delle telecamere del condominio sia di quelle presenti sulla pubblica via, verificando la veridicità del racconto della vittima. Il responsabile è stato quindi identificato nel 25enne.

