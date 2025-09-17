Lunedì 22 settembre 2025 (ore 17.30) nella sede di via San Bernardo 2 a Cremona, Csv Lombardia Sud Ets insieme alle associazioni e le realtà aderenti organizza un incontro di presentazione delle opportunità che il mondo del Terzo Settore (e non solo) offre ai docenti e agli studenti del territorio cremonese.

Per segnalare la propria presenza è necessario compilare il form al seguente link: https://www.csvlombardia.it/cremona/post/volontariato-e-scuola-cremona-2025-2026-proposte-di-incontri-confronti-e-percorsi-esperienziali/

CSV Lombardia Sud ETS rinnova infatti anche per l’anno scolastico 2025-2026 il servizio Volontariato e Scuola per facilitare momenti di incontro e percorsi esperienziali tra il mondo della scuola e quello del volontariato e del Terzo Settore. Per saperne di più e attivare le proposte è possibile contattare il numero telefonico 346 5024581 oppure la mail h.salah@csvlombardia.it.

