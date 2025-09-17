I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato per truffa un uomo di 73 anni e una donna 58 anni, residenti rispettivamente province di Roma e Milano, con precedenti di polizia a carico, anche specifici.

L’indagine era partita in seguito a una querela sporta a metà marzo scorso da un uomo residente in paese, il quale aveva acquistato un’auto su un sito internet, e si era ritrovato vittima di una truffa.

Dopo aver preso contatti con il venditore, infatti, inviando una caparra di 1.500 euro tramite bonifico bancario su un Iban che gli era stato comunicato, non aveva più ricevuto notizie dal venditore, con il quale non era più riuscito a mettersi in contatto.

In seguito alla denuncia, i militari, mediante l’Iban e i numeri di telefono forniti, hanno individuato i due presunti truffatori e li hanno denunciati all’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata