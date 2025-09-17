Ultime News

17 Set 2025 In via Palestro la "catena di bici"
della Fiab. Tante auto irregolari
17 Set 2025 Capelletti: "Cantieri e traffico,
questa non è mobilità sostenibile"
17 Set 2025 Truffa online della vendita
di auto: denunciate due persone
17 Set 2025 Ruba bici da un condominio,
denunciato 25enne
17 Set 2025 Insulta Carabinieri durante
notifica provvedimento, denunciato
Cronaca

Truffa online della vendita
di auto: denunciate due persone

Fill-1

I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato per truffa un uomo di 73 anni e una donna 58 anni, residenti rispettivamente province di Roma e Milano, con precedenti di polizia a carico, anche specifici.

L’indagine era partita in seguito a una querela sporta a metà marzo scorso da un uomo residente in paese, il quale aveva acquistato un’auto su un sito internet, e si era ritrovato vittima di una truffa.

Dopo aver preso contatti con il venditore, infatti, inviando una caparra di 1.500 euro tramite bonifico bancario su un Iban che gli era stato comunicato, non aveva più ricevuto notizie dal venditore, con il quale non era più riuscito a mettersi in contatto.

In seguito alla denuncia, i militari, mediante l’Iban e i numeri di telefono forniti, hanno individuato i due presunti truffatori e li hanno denunciati all’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...