La politica nazionale irrompe nel Consiglio comunale di Cremona. Oltre al minuto di silenzio per le vittime di odio politico (come è stata rinominata la richiesta di Lega e FDI originariamente dedicata al politico americano Kirk) è stato dato spazio a una delegazione dei Docenti per Gaza, che ha letto il loro appello nazionale. Le docenti Chiara Beccari e Luisa Zanacchi, in rappresentanza del comitato, hanno portato in aula una voce di coscienza civile che ha suscitato un dibattito intenso tra i consiglieri.

“Mentre da un lato abbiamo assistito a un confronto serio e rispettoso – afferma il consigliere di Sinistra Italiana Lapo Pasquetti – dall’altro abbiamo registrato un fatto grave: ad eccezione delle consigliere Paola Tacchini e Maria Vittoria Ceraso, i consiglieri di minoranza hanno progressivamente abbandonato l’aula durante la lettura del comunicato. Un gesto che testimonia l’incapacità di assumersi la responsabilità di ascoltare la tragedia di Gaza, che ogni giorno miete vittime innocenti e calpesta il diritto internazionale.

La seduta si è chiusa con gli interventi del Sindaco e del Presidente del Consiglio e, su iniziativa del gruppo consigliare Sinistra per Cremona AVS PSI, con un minuto di silenzio dedicato a tutte le vittime di Gaza: bambini, donne e uomini massacrati in un genocidio riconosciuto dalla Corte Internazionale di Giustizia, dalle Nazioni Unite e dalle principali organizzazioni per i diritti umani.

Come Sinistra Italiana Cremona ribadiamo che il silenzio e l’indifferenza non sono più un’opzione.

Per questo domani saremo in piazza Stradivari, a fianco della CGIL che ha proclamato lo sciopero e delle tante organizzazioni che hanno aderito, per chiedere la fine dei bombardamenti, il cessate il fuoco immediato e giustizia per il popolo palestinese”.

