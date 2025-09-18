Sabato 27 settembre alle ore 10:00, presso la Biblioteca Comunale “Aldo Moro” di Soncino (Via Dante Alighieri, 23) sarà inaugurato dal Comune – in collaborazione con il Comitato provinciale UNICEF di Cremona e ATS Val Padana – un nuovo Baby Pit Stop UNICEF, spazio allestito secondo standard specifici, appositamente pensato per i bambini e le bambine e per le loro famiglie.

Anche in questo nuovo Baby Pit Stop (BPS) sarà possibile, in modo libero e gratuito, allattare e cambiare il pannolino ai propri bambini in un ambiente riservato e accogliente, pensato per offrire a tutte le famiglie la possibilità di prendersi cura dei propri piccoli anche fuori casa. I Baby Pit Stop contribuiscono a realizzare programmi integrati di promozione della salute a favore dei primi mille giorni di vita, assicurando coerenza e adesione agli standard UNICEF.

“L’ATS Val Padana promuove e favorisce programmi orientati alla promozione della salute nei primi mille giorni di vita” – dichiara la Dirigente Responsabile del Programma Insieme per l’Allattamento di UNICEF ITALIA per l’ATS, Laura Rubagotti. “I Baby Pit Stop rappresentano una preziosa opportunità per promuovere, proteggere e sostenere l’allattamento e i relativi vantaggi di salute per le madri ed i loro bambini, per accompagnare un cambiamento culturale e l’avvio di riflessioni sul valore sociale della maternità, sulla cogenitorialità e sulle politiche di conciliazione vita-lavoro. Allattare non è un unicamente un compito delle donne: occorre garantire un’offerta capillare di servizi a favore della maternità e della famiglia, una rete sostenuta da scelte politiche e sociali concrete perché se buona parte del futuro del mondo è nelle mani dei bambini di oggi, gran parte del futuro di questi bambini è già nelle nostre mani”.

“Allattare è un gesto semplice e naturale che tutte le mamme dovrebbero poter fare ovunque, ma che a volte risulta difficile, se non proibitivo – afferma la Presidente Provinciale UNICEF Giuliana Guindani -. È difficile per le mamme prevedere dove e quando il bambino chiederà di nutrirsi. Inoltre, molte mamme prolungano l’allattamento ben oltre i primi mesi di vita dei bambini, in linea con le raccomandazioni di UNICEF e dell’OMS. Accolgo quindi con soddisfazione e mi complimento con il Comune di Soncino per l’inaugurazione del BPS UNICEF presso la Biblioteca comunale”

Saranno presenti all’inaugurazione il Sindaco Gabriele Gallina, l’Assessore ai Servizi Sociali Gandioli Roberto e la Presidente del Consiglio Federica Brizio, la Responsabile del progetto UNICEF Italia “Insieme per l’Allattamento” di ATS Laura Rubagotti e l’operatrice della Struttura Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali di ATS Monia Ramazzotti.

