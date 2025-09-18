La troupe di “Chi l’ha visto” al tempio Sikh di Pessina Cremonese, nella puntata di ieri sera su Rai3, per seguire le tracce di Jaskaran Singh, 24enne indiano che da poco più di un anno vive a Pieveottoville a casa di uno zio e della sua famiglia. Ne dà notizia il giornalista Paolo Panni, sulla “Gazzetta di Parma”.

“Del giovane che in India aveva studiato all’Università ed aveva poi raggiunto l’Italia con il sogno di fare il contadino ed occuparsi del bestiame, si sono perse le tracce dal 16 luglio. L’inviata di “Chi l’ha visto?” Raffaella Griggi ha intervistato, a Pieveottoville, i parenti ed un paio di amici del giovane (col servizio effettuato sia nell’abitazione del ragazzo che nella centralissima piazza Battisti) ed è poi stata al tempio sikh Gurdwara Shri Kalgidhar Sahib di Pessina Cremonese (il più grande luogo di culto sikh dell’Europa Occidentale), dove Jaskaran si recava spesso a pregare, per cercare notizie e tracce di lui.

“Ma al momento la sua sparizione resta un mistero. Di lui è stata ritrovata solo la bicicletta, con una ruota forata. Bicicletta che aveva usato per raggiungere piazza Battisti, a Pieveottoville. Da lì si è persa ogni traccia ed anche le ricerche effettuate da carabinieri e unità cinofile della protezione civile, per ora non hanno portato a nulla.

“Familiari ed amici, anche tramite “Chi l’ha visto?” hanno rinnovato l’appello affinchè Jaskaran possa essere ritrovato quanto prima e auspicando anche nuove e più intense ricerche. Più passa il tempo e più aumentano i timori che gli possa essere accaduto qualcosa di grave e, in molti, sorge anche una domanda inquietante: Jaskaran quel giorno è davvero arrivato in piazza con la bicicletta poi forata (bici che è stata mostrata nel corso della trasmissione) oppure è stata messa lì da qualcuno per depistare ricerche e indagini?”.

