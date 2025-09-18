Presentato nella mattinata di giovedì 18 settembre davanti ad un pubblico di operatori ed autorità presso la sala consigliare del palazzo della Provincia di Cremona il “Festival delle paste ripiene”, nuova importante iniziativa per celebrare i sapori del territorio e valorizzare la grande tradizione cremonese fatta di marubini, tortelli e paste ripiene di tutta la provincia dal cremasco al casalasco.

Ha fatto gli onori di casa il Presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani che nel suo saluto istituzionale ha sottolineato “l’importanza di questo nuovo progetto di valorizzazione di uno dei patrimoni locali ovvero quello delle paste ripiene, un buon percorso lungo la provincia di Cremona, un territorio che non ha nulla da invidiare ad altri territori del territorio nazionale in fatto di prodotti tipici ed eccellenze gastronomiche”.

La kermesse promossa e progettata dall’Associazione Strada del Gusto Cremonese è stata illustrata nel dettaglio dal vicepresidente Massimo De Bellis, che ha descritto obiettivi e finalità di quello che ha tutte le carte in regola per diventare uno degli appuntamenti più importanti legato alle paste ripiene del nostro territorio. Il vicepresidente nel suo intervento ha “ricordato come in seno al c.d.a. fosse in animo da tempo la realizzazione di una iniziativa di questo tipo, che coniuga alimentare, cultura e tradizione, configurandosi non come un evento a se stesso ma coinvolgendo il territorio con una formula semplice e friendly. Un percorso di lunga durata ottima occasione per il pubblico in visita a Cremona per conoscere un territorio che ha molto da raccontare”.

Barbara Manfredini di Provincia di Cremona nonché consigliere della Strada del Gusto Cremonese ha sottolineato come il Festival “sarà arricchito anche da interessanti iniziative collaterali come talk nei territori, disfide con altre realtà territoriali anche grazie alla sinergia con East Lombardy, ma anche occasioni di confronto coinvolgendo le scuole del territorio. I ristoranti e le gastronomie aderenti verranno visitati da una commissione per verificare la bontà del piatto”.

Interessante intervento è stato quello di Carla Bertinelli Spotti, storica della cucina e profonda conoscitrice delle tradizioni gastronomiche cremonesi che ha illustrato ai presenti il variegato mondo delle paste ripiene “punto di forza della cucina cremonese, dove cambiano forme, cotture, condimenti, ma anche misure, gusti, denominazioni” esplorando inoltre la lunga storia e il lungo legame con Cremona e il suo territorio.

Inizio ufficiale della prima edizione a partire dal 20 settembre 2025 e sino al 23 febbraio 2026 che vedrà ristoratori e gastronomie proporre nei loro menù specialità legate al tema delle paste ripiene; i clienti al momento della degustazione riceveranno una scheda dove registrare con un timbro la loro presenza e ottenere un omaggio al conseguimento del terzo timbro. Ha aderito con entusiasmo al festival una nutrita selezione di ristoratori dal cremasco al casalasco che proporranno le loro specialità, partendo dalla città capoluogo Al Bistrot, Osteria Aporti l’Amministrazione, El Sorbir, Hosteria 700, La Bissola, La Bottiglieria; ampia la scelta nel territorio provinciale con Il Loto a Vailate, Il Poeta Contadino a Casalbuttano, Agriturismo La Torre a Ripalta Cremasca, Agriturismo Cascina Loghetto e Ristorante Nuovo Maosi a Crema, Lido Ariston a Stagno Lombardo, Osteria del Miglio 2.10 a Pieve san Giacomo, Gabbiano 1983 a Corte de’ Cortesi, La Resca a Vescovato.

Le iscrizioni sono ancora aperte fino al 20 settembre per i ristoranti che desiderano partecipare alla rassegna. Un vero e proprio viaggio nei territori e nelle tradizioni attraverso il gusto che sarà affiancato da incontri culturali e di approfondimento in ambito gastronomico dimostrazioni di cucina e molto altro. Marubini e Tortelli sono da sempre uno dei capisaldi della tradizione culinaria cremonese, nelle varianti e nelle leggere differenze di ogni parte della provincia, che potranno essere gustate dalle sapienti mani di cuochi e chef che da sempre ne custodiscono segreti e peculiarità in questo festival che si appresta ad essere davvero da non perdere.

