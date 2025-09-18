Anche Cremona si mobilita per Gaza. Da oggi pomeriggio fino a lunedi prossimo tante iniziative in programma per portare le ragioni della pace all’attenzione dei cremonesi. Si inizia in Consiglio comunale con la presentazione di un documento da parte del gruppo di attivisti contro la guerra che si raduneranno con un flash mob di fronte al Palazzo alle 14.30. L’appello verrà portato poi in sala Quadri dalla consigliera M5S Paola Tacchini.

Venerdì 19 settembre alle ore 17 in piazza Stradivari inizia la manifestazione organizzata dalla Cgil (che ha proclamato anche lo sciopero per le utlime 4 ore nel settore privato) e a cui hanno dato l’adesione: ARCI, ANPI, Comitato interprovinciale “Gaza nostra ostinazione”, Tavola della pace di Cremona, Tavola della pace Oglio Po, Coordinamento Democrazia Costituzionale – Associazione 25 APRILE, Stati generali Clima Ambiente Salute, Movimento Federalista Europeo, Associazione Sinistra Futura, Pax Christi Cremona, Forum per la pace e il diritto dei popoli “Primo Mazzolari” – Donne “Cessate il fuoco”, Donne Senza Frontiere di Cremona, Associazione Italia Cuba circolo Hilda Guevara di Cremona, Partito Democratico Cremona, Sinistra Italiana Cremona, Movimento 5 Stelle Cremona.

Lunedì 22 settembre, infine, sciopero generale proclamato Unione Sindacale di Base (USB), Confederazione Unitaria di Base (CUB), AdL e Sgb, per difendere la Global Sumud Flotilla, fermare le stragi in atto a Gaza, e dire stop “all’economia di guerra che aumenta i fondi per il riarmo, togliendoli alla sanità e alla scuola pubblica, ai salari e alle pensioni”.

Verrà organizzato un presidio davanti alla Prefettura di Cremona, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 per chiedere al Prefetto di trasmettere le richieste al Governo italiano.

