Una giornata come tante che si è trasformata in tragedia. Quella che ha colpito la famiglia di Luciana Cibolini, la donna di 83 anni che questa mattina poco prima delle 11 è stata investita da un’auto sul rettilineo di via Buoso da Dovara mentre stava recandosi dalla parrucchiera. Un appuntamento abituale di tutti i venerdì a cui era solito accompagnarla in auto il marito, Silvano, che questa mattina ha assistito alla tragedia.

Una routine tristemente interrotta da una tragica fatalità: l’uomo, proveniente da via Giuseppina, ha accostato la macchina all’altezza del negozio facendo scendere la moglie che ha attraversato la strada mentre sopraggiungeva la Punto bianca condotta da una donna.

L’impatto è stato inevitabile, la vittima, che aveva difficoltà a camminare per un recente intervento alle gambe, è stata colpita in pieno ed è morta.

La dinamica esatta e l’accertamento delle eventuali responsabilità sono tuttora al vaglio della Polizia Locale.

Luciana Cibolini era rientrata a Cremona alla fine di agosto dopo aver trascorso l’estate in montagna col marito; abitavano in via Manini. Cinque anni fa la famiglia aveva vissuto un’altra tragedia, la morte a 56 anni del figlio, Roberto Tessadri.

© Riproduzione riservata