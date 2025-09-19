Il museo dell’Automobile di Torino, un concentrato di design, tecnologia, stile, storia, museo che testimonia una gloriosa tradizione italiana. E proprio qui Ocrim ha deciso di celebrare gli 80 anni dalla fondazione. Era il 1945 quando iniziava la storia dell’azienda cremonese diventata leader mondiale nella costruzione di molini per cereali.

Gli impianti di macinazione vengono creati su misura a Cremona e poi assemblati nei luoghi di destinazione. L’azienda guidata dalla famiglia Antolini dal 2008, con acquisizioni e sinergie ha costruito una filiera made in Italy.

Dalla storica sede di via Massarotti a Cremona trasferta a Torino per dipendenti, collaboratori e clienti da tutto il mondo anche per la nuova edizione di “Grano farina e…” una tre giorni per fare il punto sull’evoluzione del settore.

Questa mattina il confronto sull’introduzione dell’intelligenza artificiale nel settore dei molini e un apprezzato intervento di Federico Vecchioni presidente di Bff Spa. Questa sera cena di gala nella reggia di Venaria e domani nuova giornata di lavori. Per l’occasione Poste italiane allestirà una postazione con l’annullo speciale con il timbro creato per celebrare gli 80 anni.

