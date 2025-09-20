Il centro Cr2 Sinapsi festeggia un anno di attività con due Open day di incontri e laboratori con l’obiettivo di celebrare insieme una realtà unica e preziosa per la città. Due giornate, sabato e domenica, aperte alla cittadinanza per celebrare insieme e fare il punto sulle possibilità offerte dal centro della Fondazione Occhi Azzurri- ora accreditato per i servizi socio-sanitari e autorizzato per quelli sanitari- in continua evoluzione.

Sabato è stata la giornata della caccia al tesoro nel Parco del Morbasco, poi laboratori creativi e spettacoli di intrattenimento. In merito al sistema museale della città di Cremona, è stato presentato un progetto su percorsi accessibili e laboratori tematici per ragazzi fragili volto a facilitare la fruizione del patrimonio museale senza esclusioni o chiusure. Queste giornate servono per testimoniare che il centro – dice Filippo Ruvioli, presidente della Fondazione Occhi Azzurri Onlus -, oltre che ospitare formazione, servizi per le persone di tipo sanitario, sociosanitario e fornire accoglienza, è anche un posto, un luogo dove la cittadinanza può trovare la possibilità di esprimersi in tanti modi. È all’interno di una risorsa naturale, quindi è molto bello viverlo, molto bello parteciparvi e la speranza è che le persone si avvicinino sempre di più, sempre più numerose a questa iniziativa perché abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti e della possibilità di condividere con tutti quello che è stato fatto”.

SB

© Riproduzione riservata