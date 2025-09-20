Una vasca di accumulo acque in via Lugo che possa evitare gli allagamenti di questa zona in pieno Quartiere Po, in caso di piogge intense. Sorgerà nell’area verde che si trova di fronte all’incrocio con via Mincio, in quello che è rimasto l’unico spazio erboso tra le ville e i condomini di via Lugo. E’ in parte recintata, ma la rete originaria è stata diverta e in più punti si stanno accumulando cartacce e rifiuti.

A realizzare la vasca sarà Padania Acque, dopo che in Comune saranno completate le procedure per rendere possibile l’intervento. Parte dell’area è infatti destinata a verde attrezzato nel Piano dei Servizi del PGT ed è necessaria una delibera di autorizzazione del consiglio comunale per motivare la scelta di un diverso utilizzo. Per questo motivo la settimana prossima la pratica verrà trattata nella commissione territorio.

L’area, di proprietà comunale e con una superficie complessiva di circa 1.340 mq, è già parzialmente occupata da impianti tecnologici. Sul versante verso via Lugo è presente una cabina elettrica, mentre verso il Morbasco si trova un impianto di sollevamento della fognatura, proprietà di Padania Acque. E proprio la società dell’idrico sarà il soggetto attuatore del nuovo intervento finalizzato a mitigare i fenomeni di allagamento della zona.

Quello di Padania sarà l’ultimo di una serie di interventi che interessano il quartiere Po, teatro da mesi di lavori viabilistici finalizzati alla sicurezza (il riordino di Largo Moreni, ancora in corso) oltre che dell’opera anti allagamento in tangenziale, sotto il ponte ferroviario. Proprio qui, nel bosco che separa la tangenziale da cascina Moreni, è stata realizzata la vasca di laminazione che dovrebbe evitare gli allagamenti del sottopasso.

