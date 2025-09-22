Nello Spazio Espositivo Permanente della RSA Nolli Pigoli, è tempo per un gradito ritorno. La protagonista della prossima mostra fotografica sarà infatti Samantha Mailloli, che già aveva esposto qui le sue opere nel 2019.

Questa nuova esposizione si intitolerà “Nel tempo di un battito” perché, come ci spiega l’autrice, nel tempo di un battito succedono le cose più importanti: un respiro, un’emozione, una vita che inizia. Fotografa professionista da più di vent’anni, da oltre dieci si occupa di famiglie raccontando la maternità, i primi giorni di un neonato, i legami. E lo fa in modo semplice, puntando ad essere una presenza discreta, quasi invisibile per arrivare a cogliere quello che succede quando le persone si sentono libere di essere loro stesse. Ogni fotografia diventa quindi un battito, un istante che resta.

Ospitando le opere di Samantha Mailloli, il progetto espositivo nella RSA, nato a fine 2015, arriva al diciannovesimo appuntamento. Ogni esposizione ricorda che la cultura è un ponte che non conosce età e che anche in una RSA si può continuare a dare e ricevere bellezza, per regalare emozioni ai residenti, al personale, ai familiari, ai visitatori e a tutti coloro che a vario titolo vivono la Casa di Riposo. Una struttura aperta al territorio, con l’intento di renderla protagonista come luogo di vita e di aggregazione, non nascondendo naturalmente le difficoltà e la sofferenza che pure racchiude.

La mostra aprirà i battenti domenica 28 settembre alle ore 10.30 e sarà visitabile tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 fino al 30 novembre, con ingresso libero.

