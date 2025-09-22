La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, hanno stipulato un accordo finalizzato a consolidare i rapporti interistituzionali maturati nello sviluppo delle attività di contrasto ai più gravi illeciti di carattere penal-tributario.

Il Protocollo conferma le prassi già consolidate di collaborazione e intende ottimizzare i rapporti tra i soggetti firmatari nelle diverse fasi di verifica fiscale, di successivo accertamento dei tributi e nelle correlate indagini penali, attraverso modalità di confronto rapide e condivise tra tutti gli attori coinvolti.

L’accordo, sottoscritto dal Procuratore della Repubblica Silvio Bonfigli, dal Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, Emanuele Garofalo e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Massimo Dell’Anna, prevede un coordinamento strutturale volto a migliorare complessivamente l’efficacia e la tempestività delle azioni contro l’evasione fiscale sia in materia di imposte sui redditi che sul valore aggiunto.

Il memorandum consentirà quindi di intensificare e migliorare lo scambio di dati e documenti di reciproco interesse istituzionale e la comune azione di contrasto all’evasione fiscale, orientando le attività d’indagine verso la repressione delle condotte maggiormente lesive per lo Stato, nella prospettiva dell’effettivo recupero dei tributi evasi.

“L’intesa – afferma il Procuratore Bonfigli – dà una veste formale alla metodologia di lavoro adottata nel capoluogo cremonese dalla Procura della Repubblica, dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate per rendere ancora più efficiente l’attività di contrasto ai fenomeni evasivi e di frode di maggiore complessità”.

