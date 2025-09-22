Elezioni Calabria, Castelli “Con Occhiuto ponte di idee e soluzioni”

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Abbiamo scelto Reggio Calabria perché qui costruiamo non solo un ponte di infrastrutture, ma anche un ponte di idee e soluzioni per rafforzare il Paese”. Lo ha detto la presidente di Sud chiama Nord ed ex viceministro dell’Economia Laura Castelli, intervenendo alla presentazione della lista del movimento a sostegno della candidatura di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre.

xr6/pc/mca2