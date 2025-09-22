Ultime News

22 Set 2025 Dlf e polemiche, l'ora della verità:
venerdì assemblea degli iscritti
22 Set 2025 Il 27 settembre al Filo la
presentazione libro di Bobo Craxi
22 Set 2025 OperaLombardia, la nuova
stagione presentata in Regione
22 Set 2025 "Mappata" la salute delle
acque sotterranee della Pianura
22 Set 2025 Campagna vaccinale antinfluenzale:
in Lombardia si parte il 1° ottobre
Video Pillole

Focus Salute – Osteoporosi, quando galoppa in età fertile

MILANO (ITALPRESS) – Lo sapevate che l’osteoporosi può iniziare aggressiva anche in età fertile? Quali fattori, genetici e/ legati al comportamento, accelerano la demolizione del tessuto osseo? Nel centoduesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i fattori che possono accelerare la demolizione precoce del tessuto osseo. Tra questi le terapie cortisoniche prolungate, l’inattività fisica, la celiachia, i disturbi del comportamento alimentare, l’assenza del ciclo mestruale, le gravidanze senza adeguata supplementazione di calcio e vitamina D durante tutta la gravidanza. E valorizza le strategie per evitarlo.

sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...