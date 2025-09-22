Debutta Infrarossi, il nuovo programma multipiattaforma ideato e condotto dal giornalista di CR1 Giovanni Rossi. Un titolo che gioca sul cognome del conduttore, per un podcast che racconta ed esplora storie di vita, alla ricerca di ciò che rende uniche le esperienze degli ospiti.

Infrarossi non è solo un podcast né soltanto un format video: è un racconto a più dimensioni, disponibile in TV, sul web e sulle principali piattaforme digitali. Le puntate vanno in onda su CR1, canale 19 del digitale terrestre ogni lunedì alle 20:30, ma sono fruibili anche online sul sito cr1.it, su Youtube oltre che in versione audio su Spotify. Sono già attive inoltre le pagine ufficiali su Instagram e TikTok, pensate per continuare il dialogo con il pubblico anche fuori dalla messa in onda.

La prima stagione si articola in diversi filoni narrativi, vere e proprie “tranche” di episodi, ognuno con un tema centrale. Il primo ciclo prende il titolo di “Click – Il momento in cui la mia vita è cambiata”: conversazioni di circa mezz’ora in cui Giovanni Rossi incontra di volta in volta un nuovo protagonista, per esplorare l’istante decisivo che ha segnato la sua vita. Non interviste tradizionali, ma dialoghi sinceri, che vogliono restituire al pubblico spunti di riflessione ed ispirazione.

Con Infrarossi, CR1 unisce linguaggi e piattaforme diverse, per raggiungere il pubblico ovunque si trovi. Il primo appuntamento con Infrarossi vi aspetta stasera alle 20:30 su CR1.

