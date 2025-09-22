Sono passati 40 anni dall’uscita nelle sale cinematografiche del film “Ladyhawke”, celebre pellicola con Michelle Pfeiffer, Matthew Broderick e Rutger Hauer. La regia statunitense aveva scelto tra i luoghi del film anche la Rocca sforzesca di Soncino (CR); per questo motivo l’Associazione Castrum Soncini e la Coop. Il Borgo hanno voluto inserire all’interno della loro storica Rievocazione medievale alcuni omaggi al cult hollywoodiano.

Primo fra tutti un documentario che raccoglie foto, video e memorie dei soncinesi e non, che hanno partecipato alle riprese cinematografiche come comparse sul set o che ricordano il periodo in cui il cast si trovava nel piccolo borgo di Soncino, il tutto incorniciato da locandine, articoli di giornale del periodo, riproduzione di abiti di scena e memorabilia all’interno della ex-Filanda Meroni, visitabile durante gli orari di apertura della manifestazione, sabato 4 ottobre dalle 18.00 alle 24.00 e domenica 5 ottobre dalle 10.00 alle 18.00.

Un secondo omaggio sarà realizzato dalla compagnia teatrale bergamasca La Gilda delle Arti con uno spettacolo teatrale serale in programma per la sera di sabato 4 ottobre, durante il quale saranno riprodotte le scene più significative di Ladyhawke nella suggestiva location del piazzale della Rocca. La presenza di lupi, falchi e artigiani faranno rivivere il mercato medievale e gli antichi mestieri del tempo in cui Ladyhawke è ambientato.

Immancabile la presenza filologica dei rievocatori della Confraternita del Dragone e di Corte XIII Secolo che occuperanno l’interno della Rocca sforzesca con scontri tra masnade, tornei di milites e spaccati di vita quotidiana medievale. Giullari, cantastorie e musici intratterranno il pubblico con spettacoli itineranti mentre la Braceria Medievale si occuperà della zona ristoro.

Tutti gli artisti, il programma della giornata e i dettagli della Rievocazione storica sono pubblicati sulle pagine social Terre del Drago e Castrum Soncini.

L’evento è realizzato dall’Associazione Castrum Soncini e la Coop. Il Borgo, con il patrocinio del Comune di Soncino.

BIGLIETTO DI INGRESSO: Intero: 12,00€, Ridotto: 8,00€ (prevendite online sul sito www.terredeldrago.it, under 18 e over 65)

Promozione famiglia in loco: 32,00€ (2 adulti + fino a 5 minorenni)

Promozione famiglia online: 24,00€ (2 adulti + fino a 5 minorenni)

È vietato l’accesso agli animali. È vietato il volo di droni sullo spazio della manifestazione, anche se comandati dall’esterno.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

È possibile richiedere un media pass gratuito a info@terredeldrago.it.

CONTATTI: Telefono: 0374 83675, E-mail: info@terredeldrago.it; Sito web: www.terredeldrago.it; Facebook: Terre del Drago; Instagram: terredeldrago

