Ultime News

22 Set 2025 Dlf e polemiche, l'ora della verità:
venerdì assemblea degli iscritti
22 Set 2025 Il 27 settembre al Filo la
presentazione libro di Bobo Craxi
22 Set 2025 OperaLombardia, la nuova
stagione presentata in Regione
22 Set 2025 "Mappata" la salute delle
acque sotterranee della Pianura
22 Set 2025 Campagna vaccinale antinfluenzale:
in Lombardia si parte il 1° ottobre
Video Pillole

Milano, tensioni corteo Pro Pal. Respinto assalto a stazione Centrale

MILANO (ITALPRESS) – Non accennano a diminuire gli scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti scesi in strada oggi in
occasione dello sciopero nazionale in solidarietà con la popolazione della striscia di Gaza. Continuano i lanci di fumogeni per disperdere i manifestanti. Sono stati esplosi anche diversi petardi. Poche ore prima il corteo, partito alle ore 10 da piazzale Cadorna, era arrivato in stazione centrale tentando di superare i varchi e occupare lo scalo ferroviario. Ora i manifestanti si sono ritirati lungo via Vittor Pisani in direzione di Piazza Repubblica a poca distanza dalla fermata metro di Turati dove si trova il consolato degli Stati Uniti. Ai due lati del viale folle di curiosi e manifestanti distaccati dal gruppo principale urlando “Free, Free Palestine” e contestando le forze dell’ordine per la loro reazione.(ITALPRESS)

xh7/trl/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...