Numerosi i partecipanti alla biciclettata nel Parco del Po e del Morbasco che si è svolta nella mattinata di domenica 21 settembre e volta a conoscere le caratteristiche di questo grande polmone verde. L’appuntamento, organizzato dal Settore Area Vasta Ambiente e Transizione Ecologica del Comune di Cremona nell’ambito della rassegna Sinfonie di Fiume e delle proposte previste per la Settimana della Mobilità Sostenibile, è stato realizzato con la collaborazione del Circolo VedoVerde Legambiente Cremona, che ha guidato il gruppo per i 10 km previsti dal percorso, accompagnati dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).

Dalle Colonie Padane, percorrendo la strada alzaia, i partecipanti sono giunti in prossimità delle lanche Bosconello e Livrini osservando ciò che rimane delle grandi foreste che ricoprivano le aree intorno alla città romana di Cremona, per passare poi all’argine maestro e percorrere un breve tratto alla ciclovia VenTo, meta di ciclisti ed amanti del patrimonio naturale della Pianura Padana.

Nel corso di alcune soste, i naturalisti di Legambiente e le GEV hanno dato brevi spiegazioni utili per conoscere meglio il territorio che ci circonda, ma anche indicazioni per fronteggiare con gesti quotidiani l’uso responsabile delle risorse ambientali con particolare attenzione agli stili di vita e mobilità sostenibile, nonché alla gestione dei rifiuti. A tutti i partecipanti è stato infine consegnato un piccolo gadget del PLIS.

Questo appuntamento fa seguito ad una serie di eventi realizzati nell’ambito della rassegna Sinfonie di Fiume, che vede come obiettivo la riscoperta della natura che ci circonda, delle tradizioni locali, dello stretto legame tra le generazioni e le abitudini di vita, in grado di fronteggiare il deterioramento e la perdita di verde urbano e di habitat naturali.

Ulteriori approfondimenti sulla rassegna Sinfonie di Fiume sono disponibili sul sito del Comune di Cremona, su quello del Parco del Po e del Morbasco, nonché sulla pagina Facebook @parchinaturacremona.

ALTRE INIZIATIVE SETTIMANA DELLA MOBILITA’. L’incontro pubblico previsto per mercoledi 24 settembre sulle attività dell’Ufficio Mobilità del Comune di Cremona è stato rimandato al 16 ottobre in Sala Quadri di Palazzo Comunale alle ore 18.

Grande successo sabato scorso anche per l’altra inizativa della Settimana della Mobilità, che ha visto il centro cittadino animarsi della musica delle bande provinciali grazie all’iniziativa della JunionBand, corpo bandistico dell’Unione dei Comuni Oglio-Ciria, che ha organizzato un flash mob in Largo Boccaccino, coinvolgendo molte altre bande del territorio: Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” di Ombriano, Filarmonica Castiglionese di Castiglione d’Adda, Complesso Bandistico “Città di Cremona”, Corpo Bandistico “San Lorenzo” di Offanengo, Banda “Santa Cecilia” di Bozzolo, Complesso Bandistico Cannetese di Canneto sull’Oglio, Corpo Bandistico “Leopoldo Vecchi” di Isola Dovarese, Banda “Santa Cecilia” di Borgo San Giacomo, Banda “Santa Cecilia” di Trescore Cremasco, Corpo Bandistico Pizzighettonese di Pizzighettone, Gran Complesso Bandistico “Città di Girifalco”, Corpo Musicale “A. Raineri” di Rodengo Saiano.

La musica permette unioni nuove e sinergie, così come di abitare e attraversare gli spazi in modo diverso: tra persone differenti per moltissimi aspetti (età, strumenti, provenienze, personalità, idee, ecc.) è possibile costruire e vivere in sieme qualcosa di armonioso, divertente, coinvolgente e inaspettato.

Quasi 100 personehanno suonato e sfilato tutto attorno al Duomo. Un momento condiviso con moltissimi cittadini e turisti, in un clima di festa.

