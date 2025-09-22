Tripoli, l’ambasciatore Alberini visita la “Galleria di Bono”

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – L’Ambasciatore d’Italia in Libia, Gianluca Alberini, accompagnato da una delegazione dell’Ambasciata d’Italia, ha effettuato una visita ispettiva al Galleria di Bono, un edificio di Tripoli di grande rilevanza storica. Ad accoglierlo c’era l’ingegnere Majed Mohammed, Direttore Generale del Gruppo Al-Yaqeen Holding, insieme al team tecnico e amministrativo dell’azienda. La visita ha avuto l’obiettivo di esaminare i progressi raggiunti dalla società nelle fasi di manutenzione e sviluppo dell’edificio storico.

abr/azn