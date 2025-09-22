Tripoli, l’ambasciatore Alberini visita la “Galleria di Bono”

Ultime News

22 Set 2025 Dlf e polemiche, l'ora della verità:
venerdì assemblea degli iscritti
22 Set 2025 Il 27 settembre al Filo la
presentazione libro di Bobo Craxi
22 Set 2025 OperaLombardia, la nuova
stagione presentata in Regione
22 Set 2025 "Mappata" la salute delle
acque sotterranee della Pianura
22 Set 2025 Campagna vaccinale antinfluenzale:
in Lombardia si parte il 1° ottobre
TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – L’Ambasciatore d’Italia in Libia, Gianluca Alberini, accompagnato da una delegazione dell’Ambasciata d’Italia, ha effettuato una visita ispettiva al Galleria di Bono, un edificio di Tripoli di grande rilevanza storica. Ad accoglierlo c’era l’ingegnere Majed Mohammed, Direttore Generale del Gruppo Al-Yaqeen Holding, insieme al team tecnico e amministrativo dell’azienda. La visita ha avuto l’obiettivo di esaminare i progressi raggiunti dalla società nelle fasi di manutenzione e sviluppo dell’edificio storico.

