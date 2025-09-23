Ogni capoluogo lombardo ha un credito nei confronti del Ministero di diversi milioni per l’assistenza prestata nei confronti dei minori stranieri non accompagnati. È quanto è emerso dalla riunione di Anci Lombardia, presieduta dal presidente Mauro Guerra e dal sindaco di Varese Galimberti in qualità di coordinatore dei Capoluoghi lombardi in cui erano presenti i Sindaci e gli Assessori dei capoluoghi. Tra loro, in collegamento, anche il sindaco di Cremona Andrea Virgilio e l’assessore alle Politiche Sociali Marina Della Giovanna.

“Il tema è delicato e importante – come hanno sottolineato gli esponenti di tutti i Comuni – ma il problema non può essere scaricato sugli enti locali, che non solo devono gestire la situazione ma si trovano anche a farsi carico impropriamente della copertura degli ingenti costi che pesano sulle pubbliche amministrazioni”. Questa la voce unanime degli amministratori dei Capoluoghi lombardi.

“L’assistenza ai minori stranieri non accompagnati – ha sottolineato il sindaco Galimberti – coinvolge tutti i Comuni lombardi e le Forze dell’ordine, con numeri in continuo aumento. Al 31 luglio scorso, infatti, la Lombardia accoglieva 2160 minori stranieri non accompagnati, pari al 13,5% del totale nazionale, dato che pone la nostra regione al secondo posto dopo la Sicilia per numero di soggetti accolti. Numeri che determinano una spesa ingente per i Comuni che attendono ristori da parte del Governo.

“Per esempio, la Città di Bergamo registra contributi non erogati per un totale di circa 8,3 milioni di euro e la Città di Varese per 2 milioni di euro. Si tratta di un tema che coinvolge da una parte la fondamentale attività educativa, di integrazione, di coesione sociale e di sicurezza e dall’altro però costituisce un costo per le Pubbliche Amministrazioni che è diventato insostenibile visto che ogni ente conta un credito verso lo Stato che si protrae da 2 – 3 anni. Se vogliamo proseguire con l’attività che i Comuni svolgono il Governo deve tornare immediatamente a svolgere il suo ruolo, stando al fianco degli enti locali e coprire interamente i costi come avveniva in passato e come prevede la legge”.

“In questa situazione – ha detto il presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra – si è deciso di sensibilizzare i parlamentari eletti in Lombardia e tutti i rappresentati delle istituzioni nazionali e regionali affinché, già nella prossima legge di Bilancio, venga dato compiutamente seguito alla disponibilità manifestata nella giornata di ieri dal Ministro Piantedosi per reperire le risorse necessarie alla copertura integrale dei costi sostenuti dagli enti locali.

“Nelle prossime settimane organizzeremo iniziative in tal senso, con una importante mobilitazione nella seconda metà di ottobre, che evidenzierà anche altre tematiche che riguardano la tutela dei diritti dei minori, dagli affidi giudiziari alle assistenze educative. Problemi che chiamano in causa la necessità di una responsabilità condivisa di tutti i livelli istituzionali”.

In ragione delle ingenti somme che i Comuni devono riscuotere dallo Stato sono state coinvolte nell’incontro le avvocature dei singoli capoluoghi per valutare anche eventuali azioni legali, a supporto delle iniziative politiche per il recupero delle somme che pesano sui bilanci comunali.

“Dobbiamo riuscire a far sentire la nostra voce al Governo e al Parlamento perché non si abbandonino, come accade ormai da anni, i Comuni – prosegue il Sindaco Galimberti -. I bilanci comunali già risentono di tagli ai trasferimenti, non possiamo permetterci altri disavanzi causati dal mancato adempimento di oneri che la legge prevede a carico dello Stato”.

