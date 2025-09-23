Sono 175 le offerte di lavoro attive questa settimana presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, disponibili al link: https://www.provincia.cremona.it/cpi/

La Provincia, Settore Lavoro e Formazione, segnala che il 25 settembre ci sarà un Recruiting Day presso il Centro per l’Impiego di Cremona organizzato insieme a Adecco per l’inserimento di personale presso Arvedi Tubi Acciai. In particolare si cercano: Operai di produzione e Manutentori elettrici sia junior che senior. Per partecipare alle selezioni, è necessario candidarsi inviando il proprio CV a: onsite.cremona@adecco.it oppure a preselezione.cremona@provincia.cremona.it indicando nell’oggetto “Recruiting Day”.

Sono inoltre pubblicate “Le Altre Opportunità”, offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego, ma pubblicate all’indirizzo: https://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php

