Ultime News

23 Set 2025 Caos al carcere di Cremona,
violenta protesta dei detenuti
23 Set 2025 Lavoro, 175 opportunità
per chi cerca in provincia
23 Set 2025 Infermiere di quartiere, parte
sperimentazione al Boschetto
23 Set 2025 Morte di Florin Manea,
disposta l'autopsia
23 Set 2025 Guardia di Finanza, celebrata
a S. Agata la messa per il patrono
Economia

Lavoro, 175 opportunità
per chi cerca in provincia

Fill-1

Sono 175 le offerte di lavoro attive questa settimana presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, disponibili al link: https://www.provincia.cremona.it/cpi/

La Provincia, Settore Lavoro e Formazione, segnala che il 25 settembre ci sarà un Recruiting Day presso il Centro per l’Impiego di Cremona organizzato insieme a Adecco per l’inserimento di personale presso Arvedi Tubi Acciai. In particolare si cercano: Operai di produzione e Manutentori elettrici sia junior che senior. Per partecipare alle selezioni, è necessario candidarsi inviando il proprio CV aonsite.cremona@adecco.it oppure a preselezione.cremona@provincia.cremona.it indicando nell’oggetto “Recruiting Day”.

Sono inoltre pubblicate  “Le Altre Opportunità”,  offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego, ma pubblicate all’indirizzo: https://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...