Sottopassi al posto dei cavalcaferrovia previsti sulla linea Cremona – Codogno a Pizzighettone (tra cui il passaggio a livello di Roggione) e l’ottimizzazione delle strutture del ponte sul fiume Adda che consentiranno di ridurre di 80 cm circa l’altezza del nuovo piano del ferro rispetto a quello previsto nel Pfte (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica). Sono alcune delle ipotesi di modifica al progetto per il raddoppio ferroviario della Cremona – Codogno a Pizzighettone, prospettate dalla commissaria straordinaria Chiara De Gregorio in un documento inviato qualche giorno fa al sindaco Luca Moggi, in vista di un incontro – sollecitato dal Consiglio Comunale il 28 agosto scorso – a cui la stessa Di Gregorio si è detta disponibile a partecipare.

Soltato ieri il Comitato di cittadini promotori della petizione che chiede di modificare il progetto finora circolato – che prevede un muro di contenimento alto 6 metri per consentire il raddoppio dei binari – avevano sollecitato consiglieri regionari e parlamentari affinchè un aggiornamento sullo stato del progetto venisse reso pubblico al più presto. Ora è il sindaco Moggi a far sapere che la De Gregorio ha risposto postivamente alla richiesta arrivata dal Comune.

“C’è unità di intenti tra Amministrazione e cittadini che rappresentano il Comitato, nonostante tempi, contenuti e modalità di comunicazione da parte di RFI che non ci soddisfano”, dichiara Moggi. “In ogni caso ringrazio il commissario De Gregorio per essersi esposta per la prima volta con una lettera indirizzata al Comune e per aver finalmente accordato formalmente la disponibilità per un passaggio pubblico.

“Come territorio siamo uniti, vogliamo solo far valere le nostre ragioni. E’ positivo che sia già stata anticipata la definizione di modifiche sostanziali al PFTE, come ad esempio l’eliminazione del cavalcaferrovia tra Roggione ed il capoluogo, ma noi insistiamo perchè si possa ipotizzare un tracciato più a sud per garantire rispetto del territorio e sicurezza”.

