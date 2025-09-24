La chiusura di Spazio Comune nelle mattinate del sabato e nella fascia pomeridiana diventa oggetto di un’interrogazione in consiglio comunale, presentata da Jane Alquati (Lega). Una scelta, secondo la consigliera del Carroccio, che “penalizza cittadini e turisti”.

Nel documento, presentatp il 24 settembre, la Lega ricorda che Spazio Comune “è un punto di riferimento non solo per le pratiche amministrative, ma anche per i servizi di promozione turistica e sociale, oltre che per funzioni logistiche come la distribuzione dei sacchi per la raccolta dei rifiuti”.

“Proprio il sabato mattina, quando si svolge il mercato cittadino e il centro storico è particolarmente frequentato, i locali restano chiusi, con conseguenti disagi per chi necessita di informazioni, orientamento e accoglienza” scrive Alquati.

Il documento sottolinea inoltre “la scarsa visibilità e l’aspetto poco accogliente dell’accesso da Cortile Federico II, attualmente privo di un’adeguata illuminazione e di elementi che possano fungere da biglietto da visita per chi arriva a Cremona”. A questo si aggiunge “la condizione lavorativa del personale collocato all’ingresso, costretto a operare in un ambiente rumoroso a causa della presenza di macchinari”.

La consigliera della Lega chiede dunque al sindaco “di spiegare le motivazioni che hanno portato alla chiusura, se siano state fatte valutazioni sugli impatti della scelta e se l’amministrazione intenda rivedere l’organizzazione del servizio, prevedendo almeno l’apertura al sabato mattina, in concomitanza con il mercato”.

Infine, l’interrogazione “sollecita la giunta a garantire che i servizi di informazione e accoglienza siano attivi nei momenti di maggiore afflusso e a riconsiderare la postazione di lavoro all’ingresso di Palazzo Comunale”.

