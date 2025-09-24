Grave infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di mercoledì, intorno a mezzogiorno. Nell’azienda Vanoli Ferro Spa di Soncino, un uomo di 48 anni è rimasto coinvolto in un incidente.

L’operaio, dipendente della ditta di via Cremona, era alle prese con lo scarico di materiale ferroso da un tir. In particolare si stava occupando delle barre tubolari a base rettangolare, raggruppate in diversi fasci, con l’ausilio di un carroponte.

Una volta appoggiato un gruppo di barre a terra, ha toccato per sbaglio un altro pacco dello stesso materiale. Le barre sono crollate verso il camion e l’uomo è rimasto incastrato tra il fascio di materiale ferroso e le ruote del rimorchio del tir.

Il 48enne è stato liberato dai Vigili del Fuoco e soccorso dalla Croce Verde di Soncino, che ha poi richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato da Bergamo. L’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Brescia e rischia l’amputazione della gamba destra, dal ginocchio in giù.

La dinamica di quanto accaduto è stata ricostruita dai Carabinieri di Soncino. Sul posto anche Polizia Locale di Soncino e Ats Valpadana.

