Prosegue anche nei mesi autunnali la raccolta dei Raee (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e di plastica dura nei quartieri cittadini. La postazione mobile, denominata Ecocar, stazionerà sabato 27 settembre a Cavatigozzi, in via Gaetani, dalle 8.30 alle 13.

Alla postazione possono recarsi tutti i cittadini, indipendentemente dalla zona di residenza, in base alle proprie esigenze logistiche e disponibilità. L’iniziativa si colloca nell’ambito delle attività messe in atto da Comune e Aprica (Gruppo A2A) finalizzate a migliorare la raccolta differenziata e facilitare il conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici e di quelli di plastica.

Oltre ai Raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche quali, ad esempio, computer, stampanti, televisori, telefoni, ferri da stiro, asciugacapelli, rasoi elettrici, lampade e lampadine a risparmio energetico, neon, aspirapolvere) all’Ecocar è possibile conferire anche gli oggetti in plastica che non siano imballaggi (plastica dura).

Si ricorda infatti che nel sacco e contenitore giallo della plastica possono essere conferiti solo gli imballaggi (bottiglie, vaschette, sacchetti, contenitori, flaconi), mentre gli oggetti in plastica dura di piccole dimensioni (come rasoi usa e getta, spazzolini, righelli, posate) devono essere buttati nel secco indifferenziato e quelli più grandi (come giocattoli, strumenti musicali, secchielli, bacinelle) devono essere portati alla piattaforma di San Rocco oppure anche all’Ecocar, la postazione mobile che viene posizionata una volta al mese nei quartieri della città.

All’Ecocar non possono essere portati Raee e oggetti di plastica dura di grandi dimensioni. Per il ritiro gratuito di rifiuti ingombranti e grandi elettrodomestici (ad esempio, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, televisori, condizionatori, forni, scaldabagni) si può telefonare al numero verde 800.437678, attivo con operatore dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e nei giorni festivi e il sabato dalle 8 alle 15 (in caso di linee occupate è disponibile il servizio di richiamata), oppure utilizzare l’app rifiutiAMO. È inoltre possibile richiedere il ritiro gratuito degli ingombranti anche attraverso il sito di Aprica al seguente indirizzo: https://www.apricaspa.it/it/cremona/servizi/prenotazione-ritiro-ingombranti.

Nel mese di ottobre la postazione mobile per la raccolta dei Raee e della plastica dura stazionerà sabato 25 al quartiere Zaist, parco del Volontariato, sempre dalle 8:30 alle 13.

