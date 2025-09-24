Vandali in azione nella notte a Cremona. Gli ignoti writer hanno imbrattato con bombolette spray rosse il muro della facciata e il portone d’ingresso del Liceo Classico Daniele Manin di via Cavallotti a Cremona, ma anche altre zone della città, come ad esempio le vetrine del negozio della Apple di corso Campi.

Sul muro campeggiano scritte come “Blocchiamo tutto”, “Free Gaza”, “L’indifferenza uccide”, circondate da impronte di mani che richiamano il colore del sangue. La Polizia Scientifica della Questura di Cremona è già al lavoro per i rilevamenti e per cercare di identificare i colpevoli. Oltre ad analizzare la vernice utilizzata, verranno probabilmente visionate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle zone colpite.

Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani. “Esprimo vicinanza alla popolazione palestinese, come ho già fatto in altre occasioni, ma questo non è il modo di manifestare solidarietà” ha detto. “Il vandalismo non è il metodo. Un gesto che colpisce un luogo simbolo della cultura e della formazione dei giovani, oltre che un bene storico della nostra comunità, è inaccettabile”.

Mariani ha inoltre sottoposto la situazione al Prefetto di Cremona, Antonio Giannelli. Il Presidente ha ricordato che il Liceo Classico Manin è attualmente interessato da importanti lavori di consolidamento e restauro, finanziati con fondi Pnrr, su una struttura storica risalente agli inizi del XVII secolo.

Gli interventi riguardano il miglioramento sismico dell’edificio, con lavori già realizzati su murature, solai e coperture, e con ulteriori opere in corso nel sottotetto e negli ambienti del secondo piano. La conclusione dei lavori è prevista per marzo 2026. Oltre agli aspetti strutturali, il progetto comprende anche il restauro dei prospetti esterni e interni, delle parti decorate, della scala di accesso all’ex Biblioteca Governativa, dei portali in pietra e dei portoni d’ingresso, nonché il recupero dei serramenti storici.

“Proprio in un momento in cui la Provincia sta investendo risorse e impegno per restituire alla comunità un edificio restaurato e sicuro, azioni di questo genere colpiscono non solo la scuola, ma l’intera cittadinanza” ha concluso Mariani.

