I tifosi grigiorossi residenti in provincia di Cremona non potranno accedere allo stadio Sinigaglia di Como. Come anticipato nelle scorse ore, il Prefetto della Provincia di Como, Corrado Conforto Galli – nonché ex prefetto di Cremona – ha comunicato la decisione relativamente alla prossima partita in calendario (sabato 27 settembre). Il provvedimento prevede il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Cremona, con annullamento e rimborso dei biglietti di accesso allo stadio eventualmente già venduti.

Il provvedimento, adottato in seguito alle valutazioni assunte dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casm) con la determinazione del n. 32/2025 del 24 settembre 2025 e d’intesa con il Questore Marco Calì, si è reso necessario ai fini dell’adozione misure idonee ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione dell’incontro calcistico in questione, prevenendo le occasioni di rischio connesse al citato evento sportivo.

La decisione è figlia dei recenti avvenimenti verificatisi prima della partita Cremonese-Parma, quando le due tifoserie sono entrate in contatto, provocando disordini e scontri.

Ma c’è la possibilità più che concreta che ai tifosi grigiorossi residenti in provincia di Cremona venga vietata anche la trasferta di Milano per la sfida contro l’Inter di sabato 4 ottobre. Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, infatti, ha già dato indicazioni in tal senso e ora si attende soltanto l’ordinanza da parte del Prefetto di Milano.

