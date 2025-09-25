Nuovo importante incarico a livello nazionale per don Michele Martinelli. Il sacerdote originario di Soncino, che dal 2023 è assistente ecclesiastico centrale del Settore Giovani dell’Azione Cattolica Italiana, assume ora anche il ruolo di assistente ecclesiastico nazionale della Fuci, la Federazione universitaria cattolica italiana.

La nomina, resa nota dal sito della Diocesi, è stata ufficializzata al termine dei lavori della sessione autunnale del Consiglio Permanente della Cei, che da lunedì 22 a mercoledì 24 settembre si è svolta a Gorizia.

Don Michele Martinelli, soncinese classe 1983, è stato ordinato sacerdote il 13 giugno 2009 nella Cattedrale di Cremona dal vescovo Dante Lafranconi. Ha iniziato il proprio ministero come vicario parrocchiale a Cremona, nella parrocchia di San Sebastiano, insegnando anche religione in due licei della città: il Vida e la Beata Vergine.

Nel 2017, inoltre, ha assunto l’incarico di assistente del Settore Giovani dell’Azione Cattolica di Cremona e dal 2018 anche quello di assistente regionale del Settore Giovani dell’Azione Cattolica della Lombardia. Incarichi, quelli nell’AC, che ha mantenuto anche dopo il trasferimento a Rivolta d’Adda, dove dal 2019 è stato vicario parrocchiale. Dal 2023 si trova a Roma come assistente ecclesiastico centrale del Settore Giovani dell’Azione Cattolica Italiana. In questi anni, inoltre, ha intrapreso gli studi in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana.

